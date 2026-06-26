Controlli rafforzati nel centro storico, sul lungomare e nella zona portuale di Alghero. Nella giornata di ieri i carabinieri della Compagnia di Alghero hanno svolto un servizio straordinario di controllo del territorio per intensificare l'attività di prevenzione, contrastare i reati predatori e lo spaccio di sostanze stupefacenti.

Tra le novità, il debutto operativo delle biciclette elettriche assegnate per la prima volta alla Stazione dei carabinieri di Alghero. I mezzi a pedalata assistita, grazie alla loro agilità e al ridotto impatto ambientale, hanno consentito ai militari di pattugliare con maggiore efficacia le aree pedonali del centro storico, il porto e i lungomari, garantendo una presenza più capillare nelle zone a maggiore afflusso turistico.

Nel corso dell'operazione i militari hanno effettuato anche verifiche mirate in numerosi esercizi pubblici e locali di ritrovo per accertare il rispetto delle normative vigenti. Il bilancio dell'attività parla di 91 persone identificate e 47 veicoli controllati.

Due persone sono state inoltre segnalate alla Prefettura di Sassari quali assuntori di sostanze stupefacenti, dopo essere state trovate in possesso di modiche quantità di marijuana destinate all'uso personale. I carabinieri hanno infine notificato un foglio di via obbligatorio nei confronti di un uomo, con precedenti penali e non residente ad Alghero, sorpreso mentre si aggirava con atteggiamento ritenuto sospetto tra le auto in sosta lungo il litorale cittadino.





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