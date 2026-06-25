Tutto pronto per l’insediamento della Giunta e del Consiglio comunale di Porto Torres, che sarà guidato per i prossimi cinque anni da una maggioranza di centrosinistra con il sindaco riconfermato, Massimo Mulas.

Con la composizione dell'esecutivo, sei assessori di cui tre donne e tre uomini, - i Dem Maria Bastiana Cocco, Gavina Muzzetto, Antonello Cabitta, Gaetano Mura (vicesindaco) di Avs, Claudio Piras di Orizzonte Comune e Cristina Capuana figura tecnica di Porto Torres Avanti- il primo cittadino si prepara a riunire la prima seduta ufficiale post-elezioni, che deve essere convocata entro 10 giorni dalla proclamazione degli eletti e tenersi nei successivi dieci giorni. Nella prima seduta si convalidano gli eletti, 20 consiglieri di cui 13 di maggioranza e 7 di minoranza, il sindaco presta giuramento e si eleggono le cariche istituzionali dell'ente. Nella stessa adunanza il Consiglio o, eventualmente, in una seconda seduta si procede alla surrogazione dei primi consiglieri non eletti.

Dietro i banchi dell’aula consiliare siederanno sette esponenti del Partito democratico- Gavino Ruiu, Alessandro Carta, Rossella Mellino, Gianpiero Madeddu, Massimiliano Ledda, Pinuccio Vacca e Claudia Pintus- per Alleanza Verdi e Sinistra i consiglieri Francesco Pintus e Antonio Cossu, con Giulia Manca presidente del Consiglio, mentre Emanuele Riu e Giovanna Manca per Orizzonte Comune e Anna Spanu per Porto Torres Avanti.

La rappresentanza della minoranza, alla quale spettano complessivamente 7 seggi, sarà composta dai consiglieri eletti nelle liste di centrodestra, con Gian Mario Sircana e Ivan Cermelli candidato sindaco. Nelle liste del gruppo sardista civico identitario, la consigliera Sara Dettori, candidata sindaca, Ico Bruzzi e Anita Giaconi di Sardegna al Centro, Carlo Cossu di Sardegna Vera e Costantino Biello del Partito sardo d’Azione. La presidenza iniziale della seduta spetta al consigliere anziano, Maria Bastiana Cocco la più votata, la quale dirige i lavori fino all’elezione del presidente del Consiglio.

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