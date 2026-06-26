Condannato con l’accusa di maltrattamenti ai genitori. Ieri in tribunale a Sassari, per un 44enne algherese è stata disposta, in sede di abbreviato, la sentenza di un anno e 4 mesi dal gup Gian Paolo Piana. La pena è stata sollecitata dal pm Angelo Beccu in discussione.

Secondo le imputazioni l’uomo avrebbe insultato e minacciato di morte ad Alghero il padre e la madre in più occasioni lungo due mesi del 2025. Aggressioni verbali causate, come ha rimarcato l’avvocata della difesa, Graziella Meloni, da una situazione complicata dell’uomo, che stava vivendo un periodo di grande sofferenza.

Lo stato psicologico personale aveva condotto il 44enne a esplosioni di rabbia culminate anche in sputi contro la coppia. Inoltre, in un accesso d’ira, l’uomo ha anche bucato due gomme dell’auto paterna, peraltro risarcite.

Diatribe familiari che avevano esasperato una fragile condizione interiore fino al compimento degli episodi descritti e alla denuncia presentata dai genitori i quali però, in seguito, hanno rimesso le querele e non si sono costituiti parte civile.

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