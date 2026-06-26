Tragedia questa mattina nella spiaggia del Primo pettina di Platamona dove è deceduto un uomo di 78 anni.

L’uomo, originario di Ossi, si è sentito male vicino all’ex Lido Iride, ed è stata subito stato soccorso dal personale del 118, arrivato anche con l’elicottero Areus per condurre l’anziano all’ospedale sassarese del Santissima Annunziata. A causare il decesso sarebbe stato un infarto.

I tentativi di rianimazione dell’uomo sono stati purtroppo vani. Intervenuti in loco anche i carabinieri della Compagnia di Porto Torres.

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