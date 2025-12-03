"Promemoria Auschwitz Sardegna 2026” è il nuovo progetto di educazione alla cittadinanza europea pensato per accompagnare le giovani generazioni nella scoperta e comprensione della complessità del mondo contemporaneo. L’Amministrazione di Alghero guidata dal sindaco Raimondo Cacciotto, con una delibera approvata nei giorni scorsi su proposta dell’assessora alla Cultura Raffaella Sanna, ha deciso di patrocinare e sostenere l’iniziativa promossa da Arci Sardegna in collaborazione con l’Associazione Deina. L’obiettivo generale è quello di educare a una partecipazione libera, critica e consapevole, attraverso un percorso strutturato capace di alimentare una relazione continua tra storia, memoria e cittadinanza. La tappa più significativa del progetto è il viaggio a Cracovia, in programma dal 18 al 23 febbraio 2026, che prevede alcuni momenti centrali: la visita al Museo Fabbrica di Oskar Schindler, il tour guidato del quartiere e dell’ex ghetto ebraico di Cracovia, e un’intera giornata dedicata ai campi di concentramento e sterminio di Auschwitz-Birkenau.

«Riteniamo l’iniziativa di particolare valore e perfettamente in linea con gli obiettivi strategici dell’Amministrazione in termini di sviluppo sociale, crescita morale e consapevolezza civica -spiega l’assessora Sanna - Il percorso educativo accompagna i ragazzi con incontri formativi prima e dopo il viaggio, affinché possano sviluppare lo spirito critico necessario a diventare cittadini protagonisti del presente».

Il Comune di Alghero, tramite l’assessorato alla Cultura, finanzia la partecipazione di dieci giovani residenti ad Alghero, di età compresa tra i 18 e i 25 anni, secondo quanto previsto dall’avviso pubblico disponibile sul sito istituzionale: www.comune.alghero.ss.it. Il termine per la presentazione delle domande è fissato al 7 dicembre.

© Riproduzione riservata