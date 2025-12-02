Porto Torres, via libera al nuovo centro commerciale e residenziale nella zona C4L’area che sorge tra via Palladio e viale delle Vigne
L’amministrazione comunale di Porto Torres mette un ulteriore tassello sul piano di lottizzazione della Zona omogenea “C4”, l’area che sorge tra via Palladio e viale delle Vigne, con la firma della convenzione tra società Teide srl e il Comune . Nello spazio ex Fabiani, di circa quattro ettari, sorgerà un centro commerciale, un ulteriore centro servizi connessi alla residenza e una zona residenziale, oltre alla vasta area parcheggi pubblici e privati e un parco urbano.
«La firma della convenzione segna un ulteriore passo in avanti nella realizzazione del progetto - spiega l’assessora all’Urbanistica, Giansimona Tortu - quello della presentazione del progetto per le opere di urbanizzazione con la prospettiva che i lavori possano iniziare nei primi mesi del 2026».
La società che si è aggiudicata il Piano di lottizzazione cederà tre lotti edificabili dove verranno realizzate a proprie spese due rotatorie si viale delle Vigne e un parcheggio antistante le strutture commerciali. Interventi per affrontare i flussi di traffico, allo scopo di favorire l’ingresso verso la nuova area. In particolare il nuovo progetto prevede la realizzazione di un supermercato che comprende un reparto alimentare e un altro non alimentare, oltre ad un secondo punto vendita di 980 metri quadri destinato a servizi connessi alla residenza, ovvero bar, ristorante, farmacia, galleria di negozi e uffici. Entrambi gli edifici sono dotati di aree parcheggio, pubblico e privato, che rispettano la normativa vigente. Una quota di circa il 40 per cento è riservata all’edilizia economica agevolata e prevede la costruzione di tre palazzine, composte da piano interrato per autorimessa collettiva e cinque piani fuori terra destinati agli appartamenti, destinata a giovani copie a prezzi agevolati. Il Piano di lottizzazione presentato dalla società Teide Srl con sede a Bergamo, è stato approvato dal Comune di Porto Torres con importanti modifiche.
«Con la società che si è aggiudicata l’area all’asta, abbiamo costruito un dialogo costruttivo – ha aggiunto l'assessora all'Urbanistica, Giansimona Tortu - un tavolo di confronto dove l’amministrazione comunale ha ridisegnato il piano individuando un disegno che vedeva la concentrazione degli standard rivolti verso la scuola del liceo Paglietti e al Palazzetto dello sport, immaginando di sviluppare un Polo di istruzione e di formazione didattica e sportiva in quell’area».
Il sindaco Massimo Mulas aveva ipotizzato l’idea di realizzare un convitto per gli studenti fuori sede che possono scegliere di frequentare i Licei scientifico, sportivo e linguistico dell’Istituto Paglietti, oltre ad una piscina olimpionica all’interno della cittadella sportiva.