Bonorva, affronta la crisi dei rifiuti: plastica e alluminio verranno ritirati regolarmenteCome previsto dal servizio porta a porta
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Il Comune di Bonorva visto il perdurare dello stato di crisi nel settore del ritiro della plastica e dell'alluminio ha emesso un'ordinanza emergenziale, firmata dal sindaco Massimo D’Agostino, che offre una soluzione al grave problema di rilievo nazionale.
Il provvedimento stabilisce che a partire dalla giornata di domani, mercoledì 3 dicembre, la raccolta della plastica e dell’alluminio verrà effettuata regolarmente seconde le consuete modalità del ritiro porta a porta, previsto per il servizio di igiene urbana.
«Il materiale verrà momentaneamente stoccato presso un sito messo a diposizione dal Comune di Bonorva che, - spiega il primo cittadino - anche grazie alla collaborazione della ditta appaltatrice, ha reperito i mezzi idonei che consentano uno stoccaggio momentaneo, in attesa che la situazione si sblocchi a livello nazionale e regionale».
Verrà ritirato sia il materiale conservato nelle abitazioni per la mancata raccolta della scorsa settimana, sia quello relativo alla settimana in corso. Un sistema temporaneo per affrontare le criticità che costringono i singoli comuni a trovare soluzioni provvisorie, in attesa che il problema venga discusso su altri tavoli.