Sassari, aggredito e lasciato in coma in un parco: ai domiciliari il presunto responsabileIn un primo momento i soccorritori avevano ipotizzato che le ferite potessero essere il risultato di una caduta accidentale
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Arresti domiciliari con braccialetto elettronico per l’uomo ritenuto il responsabile della violenta aggressione avvenuta a Sassari nei primi giorni di settembre, quando un uomo era stato trovato in un parco cittadino in condizioni gravissime, privo di sensi e con lesioni importanti alla testa.
In un primo momento i soccorritori avevano ipotizzato che le ferite potessero essere il risultato di una caduta accidentale. Ma le successive indagini della Squadra Mobile, supportate dagli accertamenti tecnico–scientifici della Polizia Scientifica, hanno ribaltato l’ipotesi iniziale.
Gli approfondimenti investigativi hanno infatti permesso di accertare che le lesioni non erano compatibili con una caduta, bensì con un’aggressione volontaria.
Passo dopo passo gli investigatori sono riusciti a risalire a una persona sospettata di aver compiuto il gesto, per la quale l’autorità giudiziaria ha disposto ora la misura cautelare degli arresti domiciliari.