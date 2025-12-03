Un operaio edile di 27 anni è rimasto gravemente ferito questa mattina, schiacciato da un muletto, mentre lavorava nel deposito di un'impresa edile, a Sassari.

L'incidente si è verificato intorno alle 7, nel piazzale di un’azienda in via Buddi Buddi.

Sul posto è intervenuto il 118 con un'ambulanza medicalizzata, che ha prestato le prime cure al ferito e lo ha poi accompagnato al Pronto soccorso dell'ospedale Santissima Annunziata di Sassari, in codice rosso. La prima diagnosi è trauma addominale da schiacciamento.

Secondo i primi accertamenti delle forze dell’ordine, l’operaio stava movimentando del materiale quando per cause da accertare è rimasto schiacciato dal muletto.

(Unioneonline)

