Sassari, operaio di 27 anni schiacciato da un muletto: è graveÈ successo nel deposito di un'impresa edile in via Buddi Buddi, il giovane portato in codice rosso al Santissima Annunziata
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Un operaio edile di 27 anni è rimasto gravemente ferito questa mattina, schiacciato da un muletto, mentre lavorava nel deposito di un'impresa edile, a Sassari.
L'incidente si è verificato intorno alle 7, nel piazzale di un’azienda in via Buddi Buddi.
Sul posto è intervenuto il 118 con un'ambulanza medicalizzata, che ha prestato le prime cure al ferito e lo ha poi accompagnato al Pronto soccorso dell'ospedale Santissima Annunziata di Sassari, in codice rosso. La prima diagnosi è trauma addominale da schiacciamento.
Secondo i primi accertamenti delle forze dell’ordine, l’operaio stava movimentando del materiale quando per cause da accertare è rimasto schiacciato dal muletto.
(Unioneonline)