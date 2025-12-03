A Sassari manca appena un mese alla partenza del porta a porta nei quartieri di Monte Rosello Alto e Prunizzedda. L’inizio ufficiale è il 2 gennaio 2026 e riguarderà circa 8mila persone nel complesso. Ma l’idea dell’amministrazione comunale è attivare il porta a porta integrale già dal prossimo appalto, in scadenza nel 2027.

“Sassari - afferma Pierluigi Salis, assessore di Transizione ecologica, Tutela del territorio e Decoro urbano – vuole lasciare la maglia nera a qualche altra città sarda e superare la soglia del 65% di differenziata, così da accedere ai benefici che consentano di investire per implementare gli strumenti a disposizione della cittadinanza e dell’amministrazione, sia sul piano dell’educazione ambientale e della prevenzione che dal punto di vista sanzionatorio”.

“Aumentare la quantità e la qualità dei materiali recuperati - dichiara Giuseppe Mascia, sindaco di Sassari – promuovere una gestione sostenibile dei rifiuti e favorire il passaggio verso un’economia sempre più circolare, in cui i rifiuti diventano vere e proprie risorse, avvicinerà Sassari agli obiettivi regionali, nazionali ed europei di gestione dei rifiuti”.

È già cominciata la distribuzione dei mastelli e di tutte le attrezzature necessarie per poter differenziare in modo corretto i rifiuti domestici. Le utenze singole e i condomini fino a dieci utenze possono ritirare tutto quel che serve recandosi nel piazzale di via Ariosto sino al 6 dicembre e dal 15 al 20 dicembre o in via Di Vittorio dal 9 al 13, dal 22 al 24, il 27 e dal 29 al 31 dicembre. Il titolare dell’utenza Tari sarà chiamato a sottoscrivere un contratto di comodato d’uso gratuito. È possibile delegare un’altra persona, purché porti con sé il documento d’identità e la tessera sanitaria dell’intestatario della Tari. Per quanto riguarda i condomini con più di dieci utenze, la consegna e il posizionamento dei nuovi contenitori e la sottoscrizione del contratto di comodato saranno fatti a cura degli amministratori condominiali o loro delegati. Nei condomini privi di amministratore, i residenti dovranno individuare un referente condominiale che concorderà la modalità di consegna dei contenitori scrivendo alla mail ambiente@comune.sassari.it.

