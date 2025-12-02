Un milione di euro per la riqualificazione esterna della scuola elementare Edmondo De Amicis e 463mila euro per gli interventi di manutenzione nella scuola civica di musica “Fabrizio De Andrè”, opere pubbliche inserite nel piano strategico dell’amministrazione comunale di valorizzazione degli edifici di importanza culturale per Porto Torres.

Risorse previste nella variazione di bilancio approvata dal Consiglio comunale, nell’ultima seduta, e che consentiranno il rifacimento totale della facciata dello storico edificio scolastico, costruito tra il 1910 e il 1912 in stile Ottocentesco, uno stabile che ha ospitato per anni la scuola primaria e negli ultimi anni quella secondaria e che si appresta ad essere trasformato in un Polo culturale, un luogo vivo e multifunzionale capace di ospitare la biblioteca comunale, uno student hub e l’Università delle Tre Età, con spazi destinati anche ai concerti della scuola civica di musica.

Un’operazione di restauro estetico per restituire alla città un punto di riferimento in un’area storica che si collega al quartiere Monte Agellu in cui sorge la basilica di San Gavino.

In prossimità gli interventi di abbattimento delle barriere dalla piazzetta De Amicis alla piazza Marconi, ai piedi della scalinata che conduce alla chiesa romanica. Di fronte il parco omonimo di San Gavino dove è previsto il completamento della recinzione dell’area gioco. Un ulteriore intervento di rilievo è il progetto di rimodernamento della Scuola civica De Andrè, 463mila euro per rimettere a nuovo la struttura.

«Un piano di intervento che interessa sia l’area esterna sia interna- spiega Gavina Muzzetto, assessora alle Opere Pubbliche- con rifacimento della facciata, dei servizi igienici divisi tra maschi, femmine e disabili, la completa ristrutturazione e sistemazione della sala concerti con la realizzazione di un nuovo palcoscenico per le esibizioni e i saggi e la ristrutturazione della sala percussioni, mentre all’esterno verrà rimossa la vecchia cisterna». Nell’edificio rimodernato troverà spazio anche la sala registrazione e sala prove che verrà trasferita dalla Casa delle Associazioni alla sede di via Pacinotti.

© Riproduzione riservata