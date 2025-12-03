"Vetrine 4.0" non è solo un’iniziativa, ma l’evidenza di una transizione digitale di successo che si inserisce nell'Accordo quadro tra la Regione Sardegna e la Rete Metropolitana di Sassari.

La Camera di Commercio di Sassari è il motore di questa trasformazione, agendo da catalizzatore digitale. Attraverso l'Innovation Lab e l'Accademia Digitale, l’ente ha fornito la strumentazione e le competenze necessarie, focalizzandosi in modo chirurgico sui settori chiave del commercio e dell'artigianato.

Dopo un’analisi rigorosa (2022-2023) e l'identificazione di tecnologie all'avanguardia (2024), il progetto ha superato la fase cruciale: la sperimentazione avviata a maggio scorso è stata portata avanti efficacemente. L'analisi sarà importante per commercianti e artigiani che potranno contare sull'efficacia dell'innovazione che nasce nel laboratorio camerale.

Il progetto lancia ora il suo upgrade più ambizioso, frutto di una fondamentale collaborazione biennale con Fastweb+Vodafone. Questa nuova azione si concentra sulla raccolta in tempo reale e sull'analisi approfondita di dati anonimizzati provenienti dalla rete mobile Vodafone. I dati analizzati e approfonditi sono stati messi a disposizione dei Comuni.

Sindaci e assessori di Sassari, Alghero, Porto Torres, Sorso, Sennori, Stintino, Valledoria e Castelsardo hanno potuto esaminare le elaborazioni condotte su ben 21 aree individuate con il supporto di Motion Analytica. Questo ha permesso di convertire immediatamente l'informazione in conoscenza strategica, definendo azioni mirate sul territorio con una precisione mai vista. E d’ora in avanti i comuni di interfacceranno con i referenti camerali del progetto per avere notizie e analisi quasi in tempo reale. I comuni conosceranno le percentuali maschi/femmine, le giornate con maggior afflusso, fasce orarie con maggior affluenza, frequenza delle visite, provenienza dei visitatori (Italia o estero) e capacità di acquisto.

