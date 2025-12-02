Gara aperta per l'affidamento in concessione della progettazione esecutiva, dei lavori di ampliamento e completamento e della successiva gestione dell'impianto sportivo a servizio del Tennis club Porto Torres, l’associazione promotrice del progetto esecutivo nell’area di via Falcone e Borsellino, all’interno della cittadella sportiva. Il piano redatto dai tecnici dello Studio 4E ingegneria di Sassari e corredato da 40 elaborati, prevede un investimento di circa 910mila euro e un cofinanziamento di circa 400mila euro (45%), a carico del Comune. Comprende due nuovi campi da tennis, di cui uno coperto e un altro idoneo per eventi internazionali, un campo da padel coperto e un edificio multifunzionale con spogliatoi e un’area destinata al percorso salute per attività fisica e strutture sportive che faranno parte dell’ambizioso piano di completamento dell’impianto sportivo di viale delle Vigne. Tra l’area oggetto del progetto e il Poliambulatorio medico il Comune, che resterà proprietario dei terreni e della struttura sportiva una volta ultimata, realizzerà un parco urbano attrezzato e aperto a tutti. Per la struttura classificata di eccellenza nella gestione e nei risultati raggiunti dalla squadra di Tennis impegnata nel campionato in B1, l’intervento un ulteriore salto di qualità e la possibilità di ospitare tornei di livello nazionale.

