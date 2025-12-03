Primo appuntamento di Bellezza in Musica, l’evento del calendario delle festività natalizie in programma venerdì 5 dicembre, alle 21, nella chiesa di Santa Croce a Sorso.

Ignazio Chessa porta in scena “Se si insegnasse la bellezza”, monologo su Peppino Impastato, giornalista e attivista ucciso dalla mafia all’età di 30 anni. un progetto con la direzione artistica di Simone Gelsomino, i costumi di Fabio Loi e la direzione tecnica di Serena Vargiu. Una rappresentazione teatrale di impegno civile, con momenti di emozione ma anche di satira in cui si dà voce a Peppino Impastato, a sua madre Felicia, ai suoi compagni di battaglia e agli stessi mafiosi contro i quali ha lottato.

Uno spettacolo breve che racconta la storia di uno dei più irriducibili e coraggiosi nemici della mafia, rappresentato con tutte le sue sfaccettature che costituiscono la dimensione umana. Il coraggio, la solitudine e la forza di Impastato rappresentano uno dei princpali vettori della educazione alla legalità, in contrasto con la mentalità mafiosa.

