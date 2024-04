La giunta di Mario Conoci dice sì al progetto preliminare da due milioni di euro per la riqualificazione del quartiere della Pietraia. Le risorse arrivano dal Pnrr e serviranno per interventi sulle case popolari di via Venezia e per il Parco di via Tiziano.

«Si avvia un nuovo intervento, importante ed atteso, grazie al lavoro attento e capace dell'amministrazione con l'ufficio Programmazione che in questi anni ha prodotto grandi risultati in riferimento ai numerosi bandi di finanziamento. Contributi che miglioreranno sensibilmente la qualità della vita nel quartiere della Pietraia, dove peraltro va avanti il progetto di riqualificazione urbanistica complessiva, il cosiddetto Piru – commenta il sindaco Conoci - che a breve potrà essere attuato concretamente dopo un iter amministrativo piuttosto lungo».

Entrambi interventi finanziati con fondi Pnrr per circa due milioni di euro, grazie alla compartecipazione dei settori Demanio e Patrimonio, Edilizia Residenziale e Programmazione che hanno lavorato per presentare il progetto inserito nel programma regionale “Sicuro, verde e sociale. Riqualificazione dell’edilizia residenziale pubblica”.

Risorse che consentiranno di intervenire sugli alloggi di proprietà comunale attraverso lavori di riqualificazione complessiva che comprendono ammodernamento, efficientamento energetico, realizzazione dell’isolamento termico, impiantistica e ristrutturazione generale. A questo si aggiunge anche la riqualificazione degli spazi verdi, con l’installazione di un sistema di illuminazione urbana a risparmio energetico, il potenziamento della sicurezza ed una maggiore accessibilità. I lavori inizieranno nei mesi di luglio e agosto per concludersi nel marzo 2026.

«Ritengo si tratti di un ulteriore segnale di attenzione da parte dell'amministrazione comunale nei confronti di un quartiere importante come La Pietraia», aggiunge l’assessore Emiliano Piras. «Tutti lavori», conclude, «che andranno in parallelo a quelli per la ristrutturazione del mercato civico e della piazza antistante».





