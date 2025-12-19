Durante le festività natalizie (dal 20 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026) lo scalo di Alghero prevede un traffico di circa 47.000 passeggeri, per un totale di 352 movimenti.

Il Riviera del Corallo, nello specifico, sarà collegato con Roma Fiumicino e Milano Linate, rotte operate da ItaAirways, e con Bergamo, Bologna, Milano Malpensa, Napoli e Pisa, collegamenti gestiti dalla compagnia low cost Ryanair.

Nessun volo internazionale, almeno fino a marzo inoltrato, quando entrerà in vigore la stagione Summer.

