A un mese dal traguardo dei 105 anni, zia Pasqualina Marras, la più longeva cittadina di Erula, se n’è andata in silenzio. Senza disturbare, questa notte, ha chiuso gli occhi per sempre.

Aveva 104 anni, un lungo percorso di storia e di ricordi, esperienze di vita raccontate ai suoi nipoti e a chi conosceva la sua saggezza. Rappresentava la memoria storica di Erula. “Ora Pasqualina guarda verso orizzonti vastissimi – commenta l’amministrazione comunale – lei che ha salutato senza perdere quella saggia serenità che ha sempre guidato i suoi giorni. Ai familiari da parte nostra giungano le più sentite condoglianze”.

Quattro anni fa spense le cento candeline sulla torta, nel paesino famoso al mondo per i suoi record di longevità.

Dieci centenari in un comune di appena 750 anime. Vedova da tanti anni lascia cinque figli. La sua vita l’ha dedicata al lavoro in campagna, nella località di Spiena, dove visse per oltre 40 anni. In buona forma non ha mai rinunciato ad occuparsi delle faccende domestiche e neppure a fare le piccole cose da sola.

