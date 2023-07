Grande preoccupazione tra i tantissimi bagnanti, residenti e turisti, che in questi giorni affollano la spiaggia di Platamona e i pettini successivi. L'acqua ha infatti assunto una colorazione torbida verde-giallastra. Un fenomeno non frequente, ma certamente non nuovo. Che è apparso alcune volte negli anni passati. Specie durante le ondate di gran caldo come quella di questi giorni in Sardegna e non solo.

L'anno scorso il fenomeno dell'acqua gialla aveva colpito lo stagno attiguo alla spiaggia, composto da acqua salmastra e quindi collegato al mare. Grandissimo era stato l'allarme, specie tra gli ambientalisti. Nei mesi successivi rientrato. Il tutto era dovuto a causa della proliferazione anomala di un'alga.

Per Platamona si pensa ad esempio alla Poseidonia, che è comunque un fattore indiscutibile di mare pulito. Ma sono in molti a chiedere alle istituzioni competenti analisi al riguardo più approfondite. Per scacciare ogni preoccupazione e fugare qualsiasi dubbio.





