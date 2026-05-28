L’Amministrazione Comunale di Siligo ha organizzato la presentazione alla cittadinanza dedicata al Santuario Nuragico di Monte Sant’Antonio, uno dei luoghi più affascinanti e identitari del territorio.

L’incontro, in programma venerdì 29 maggio alle 18 presso il Centro di aggregazione sociale in piazza Maria Carta, sarà un’importante occasione per raccontare i lavori realizzati nell’ambito del piano regionale degli scavi archeologici. Un incontro per condividere i risultati ottenuti, i lavori in corso e illustrare i progetti futuri per la tutela e la valorizzazione del sito. Il Comune crede che la salvaguardia del patrimonio storico e archeologico rappresenti un investimento culturale, sociale e turistico per l’intera comunità e non solo.

Monte Sant’Antonio non è solo memoria del passato, ma una risorsa viva da proteggere e trasmettere alle nuove generazioni. Interverranno funzionari archeologi della soprintendenza e professionisti che stanno seguendo le attività di ricerca e studio del santuario.

Un momento di condivisione del percorso di valorizzazione della storia e della identità di Siligo. L'apertura dell'incontro sarà affidata al sindaco Giovanni Porcheddu.

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