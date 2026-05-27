Effrazioni, furti e vandalismo. In centro storico a Sassari è un refrain quotidiano, subito in particolare dalle attività commerciali. Abbondano, come noto, le spaccate ai danni di bar, macellerie e pizzerie con l'obiettivo di guadagnare spesso pochi spiccioli. Ma continuano pure gli atti di vandalismo il cui scopo sembrebbe soltanto quello di rovinare e provocare dei danni, talvolta ingenti.

In questa casistica rientra pure quanto subito dal ristorante Liberty in piazza Nazario Sauro, vittima di diverse "aggressioni" negli ultimi cinque anni, da quando ha riaperto un’attività che ha fatto la storia di Sassari. Nei giorni scorsi l'ultima: una o più persone hanno strappato le tende degli ombrelloni, con un oggetto appuntito, provocando dei danni ingenti. Un'azione senza un perché.

«Si tratta di vandalismo - dice Gianluca Andreini, titolare del locale - Io non ho nemici». Nessuna denuncia su quanto successo, per ora, ma la consapevolezza delle criticità di Sassari Vecchia che sta provando, con fatica, a risollevarsi, grazie alle politiche del Comune messe a terra dalle ultime giunte. «Non ho paura per questi atti ma per il futuro di un'area che amo e in cui vivo», dichiara Gianluca, tra coloro che stanno investendo nell'area contando su un cambio di passo.

Il raffronto con Cagliari e Olbia appare impietoso perché lì mettono risorse anche, e soprattutto, forze non locali, grazie alle risorse di imprenditori della penisola ed europei che hanno deciso di scommettere su un ritorno economico. Al momento gli sforzi maggiori vengono da Palazzo Ducale che sta creando una unità di progetto per aggredire i macroproblemi della parte più antica di Sassari. Partendo, come ha spiegato nell'ultimo consiglio comunale il sindaco, Giuseppe Mascia, dal censimento di attività e locali chiusi, compiuto dall'agente della polizia locale Raimondo Rizzu, per poi tentare un dialogo coi vari proprietari. Tante le attività in programma da parte di Palazzo Ducale, dalle iniziative realizzate con il fondo rotativo a quelle accantierate con il Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell'Abitare al Pnrr al progetto Città Regie. A tutti questi sforzi per risollevare le sorti del tesoro vecchio di Sassari purtroppo "rispondono" le illegalità dei diversi furti e, appunto, i vari vandalismi, estemporanei o mirati che connotano il centro storico di Sassari.

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