Negozi aperti sino alle 23, musica in diverse piazze sino a mezzanotte, palloncini colorati che segnano il percorso ed esibizioni artistiche nelle vie coinvolte per la "Notte Rosa". Domani dalle 17 in poi si anima una parte del centro di Sassari grazie all'evento organizzato dai Centri commerciali naturali InCentru e Stelle del Centro con il patrocinio del Comune di Sassari in occasione del weekend della Corsa in Rosa.

In un’ampia area del centro, contraddistinta da bandierine rosa, oltre sessanta esercizi commerciali resteranno aperti fino alle 23. Sassaresi e turisti potranno vivere una notte speciale tra via Roma, via Bellieni, via Mazzini, viale Umberto, piazza d’Italia, largo Cavallotti, la parte alta di corso Vittorio Emanuele, via Brigata Sassari, piazza Rosario, via Enrico Costa, via Cavour e l’emiciclo Garibaldi.

Musica dal vivo - I negozi aderenti saranno addobbati con palloncini rosa e vetrine a tema e proporranno promozioni e sconti dedicati durante l’orario della manifestazione. Tra un acquisto e l’altro, le strade in rosa saranno animate da flash mob con artisti locali, incursioni improvvise e performance dinamiche con gli Steampunk. Non mancherà la musica dal vivo: tra piazza Azuni, piazza Rosario e l’emiciclo Garibaldi si esibiranno l’arpista Beatrice Melis, il duo formato da Denise Gueye e Alain Pattitoni e il trio jazz con Simone Faedda, Marco Occhioni e Bruno Brozzu. Le attività culturali sono curate dall’Associazione Ars Aurelia.

Dalle 17 a mezzanotte piazza Università vedrà alternarsi, a cura del Forum delle associazioni studentesche, band e dj fino all’ospite più atteso: il rapper Low-Red, leader del movimento Nuova Sardegna e icona del rap da oltre mezzo milione di ascolti mensili su Spotify. Chiuderà il megaconcerto il dj, producer e remixer Damianito.

E ancora, nella serata di venerdì, primo giorno del fine settimana della Corsa in Rosa, in piazza d’Italia alle 21 è previsto il concerto delle Skacchiere Grigie, storica band sassarese fondata nel 1994.

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