Alghero, troppi in duecento in un locale: la polizia manda tutti fuoriControlli intensificati anche in Sardegna dopo la strage di Crans Montana
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Si intensifica l’attività di contrasto al mancato rispetto delle prescrizioni nelle autorizzazioni concesse per i locali di pubblico spettacolo, da parte della polizia e dei vigili del fuoco dopo la strage di Crans Montana.
Nei giorni scorsi è stato eseguito un controllo al Bahia Beach Club situato sul lungomare di Alghero. Nel corso dell’attività ispettiva sono state accertate delle violazioni. In particolare, gli agenti hanno rilevato la presenza di 201 persone rispetto alla capienza consentita di 96. Per questa ragione il locale è stato evacuato.