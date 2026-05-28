Notte Rosa domani, venerdì 29 maggio, a Sassari. Con musica, flash mob e shopping fino alle 23 in una iniziativa promossa dai Centri commerciali naturali InCentru e Stelle del Centro con il patrocinio del Comune di Sassari in occasione del weekend della Corsa in Rosa. Saranno 60 circa i negozi che resteranno aperti in una estesa area del centro consentendo a sassaresi e turisti di vivere un’esperienza diversa tra via Roma, via Bellieni, via Mazzini, viale Umberto, piazza d’Italia, largo Cavallotti, la parte alta di corso Vittorio Emanuele, via Brigata Sassari, piazza Rosario, via Enrico Costa, via Cavour e l’emiciclo Garibaldi.

Le attività partecipanti saranno contraddistinte da palloncini rosa e vetrine a tema, e proporranno promozioni e sconti speciali durante l’orario dell’evento. Non solo acquisti ma anche flash mob con artisti locali, performance dinamiche con gli Steampunk e musica dal vivo. Nello specifico, tra piazza Azuni, piazza Rosario e l’emiciclo Garibaldi, si esibiranno l’arpista Beatrice Melis, il duo formato da Denise Gueye e Alain Pattitoni e il trio jazz con Simone Faedda, Marco Occhioni e Bruno Brozzu. Le attività culturali sono curate dall’Associazione Ars Aurelia. In piazza Università ancora musica, dalle 17 fino a mezzanotte, a cura del Forum delle associazioni studentesche, con band e dj fino alla performance del rapper Low-Red, leader del movimento Nuova Sardegna e icona del rap da oltre mezzo milione di ascolti mensili su Spotify. In chiusura il dj, producer e remixer Damianito. In piazza d’Italia invece alle 21 sarà la volta del concerto delle Skacchiere Grigie, storica band sassarese fondata nel 1994.

Nel programma della Notte Rosa è previsto poi un racconto per immagini con la passeggiata fotografica organizzata dal network Instagramers Sardegna, community di content creator e appassionati di fotografia e video attiva dal 2012. Il percorso, che partirà dal Museo Sanna, giungerà fino alla terrazza di Palazzo Ducale, per ammirare il tramonto, per concludersi tra le vie del centro storico seguendo le iniziative organizzate dai Centri commerciali naturali.

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