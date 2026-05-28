La città di Sorso abbellisce uno dei suoi angoli più suggestivi. Ieri è stato inaugurato un grande murale in via Marina. L’opera fa parte del progetto “Cultura e tradizioni: Destinazione Sorso” ideato dall'Amministrazione comunale e rientra all'interno del lavoro di rigenerazione urbana cittadino che l'amministrazione Demelas sta portando avanti.

Il grande Albero della vita è stato realizzato da Giorgio Casu, "Jorghe", artista contemporaneo, pittore e designer sardo, di fama internazionale. Nel 2010 ha ottenuto risonanza globale esponendo alla Casa Bianca un suo ritratto del presidente degli Stati Uniti, Barack Obama, opera selezionata per un evento benefico a Washington.

Il progetto è nato per valorizzare le tradizioni e la cultura nella sua forma più ampia. L'arte oltre a rappresentare uno strumento per comunicare emozioni, con riferimento alla realizzazione dei murales può svolgere all'interno di un territorio una duplice funzionalità, ovvero quello della rigenerazione urbana e quello di attrattore turistico, consentendo di diversificare l'offerta turistica e ampliando le potenzialità di una città.

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