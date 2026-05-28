Blackout in ospedale ad Alghero, la Asl chiarisce: «Interruzioni dell'alimentazione elettrica nel quartiere»Ieri è stato rinviato un intervento chirurgico programmato
Sui blackout all'ospedale Civile interviene la Asl per chiarire che nel quartiere della Pietraia, ormai da giorni, si stanno registrando delle microinterruzioni dell’alimentazione elettrica, con durata di pochi secondi, che non consentono neanche l’avvio dei gruppi elettrogeni.
Nella giornata di ieri, intorno alle 16, si legge in una nota, in seguito ad una di queste microinterruzioni, la direzione di presidio di concerto con i chirurghi, hanno stabilito di rinviare l’intervento di chirurgia generale programmato che stava per iniziare.
Lo stesso è già stato riprogrammato per questa mattina. «La sicurezza dei pazienti della struttura ospedaliera non è mai stata messa a repentaglio e l’area tecnica è stata prontamente attivata per trovare delle soluzioni operative che evitino il reiterarsi della situazione» chiariscono dall'azienda sanitaria.