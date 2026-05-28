lo schianto
28 maggio 2026 alle 17:59aggiornato il 28 maggio 2026 alle 17:59
Sassari, scontro tra quattro veicoli sulla 131: chiuso un tratto della stataleL’incidente in direzione Porto Torres
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Incidente all’altezza del km 205 della statale 131, a Sassari.
Stando a quanto comunica l’Anas si è verificato uno scontro in direzione Porto Torres che ha coinvolto quattro veicoli.
Il traffico è deviato sulla statale 127 a Scala di Giocca.
(Unioneonline)
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