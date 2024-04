Una "Panchina Europea" a Porto Torres per celebrare una ricca eredità culturale e a rafforzare il legame della città con l'Unione europea. La proposta è stata presentata dalla consigliera Laura Frassetto in occasione delle commissioni congiunte Bilancio e sport, allo scopo di realizzare una panchina europea in una delle due piazzole del lungomare Balai.

Si tratta di un progetto - a cui hanno già aderito diverse città europee - che consiste nel dipingere alcune panchine di blu con le dodici stelle gialle della bandiera europea per promuovere forme di incontro tra i cittadini e un sentimento di identità europea legato al principio di integrazione. «Attraverso la creazione di un simbolo tangibile, la panchina, intendiamo unire la comunità, - osserva la consigliera - coinvolgendo cittadini, associazioni locali, scuole e istituzioni. Attraverso questo progetto, lapanchina europea diventerà un punto d'incontro per la popolazione locale, riflettendo sull'apertura della città agli scambi culturali, proprio come ha fatto nei tempi antichi». L’inziativa, votata all'unanimità dalle commissioni competenti e che verrà sottoposta all'approvazione del consiglio comunale, mira a realizzare in vista delle prossime lezioni europee in una città come Porto Torres, luogo intriso di storia, con un’importanza geografica e culturale che si intreccia con il passato, quando era un importante crocevia di popoli, scambi e culture nel Mediterraneo.

