Un nuovo medico di medicina generale nel comune di Florinas, dove nell'attesa è assicurata l'assistenza sanitaria con spostamento a Ploaghe. A seguito della cessazione dell’incarico della dottoressa Giorgia Perfetto, avvenuta il 30 settembre e in attesa dell’entrata in servizio del nuovo medico di famiglia, prevista per lunedì 5 ottobre, è stata garantita la continuità dell’assistenza per le necessità non differibili.

Pertanto nelle giornate dell’1 e 2 ottobre i pazienti della dottoressa Perfetto che abbiano necessità urgenti potranno rivolgersi alla Casa di Comunità di Ploaghe, dove verrà garantita l’assistenza medica per casi di urgenza, specie per coloro che devono seguire determinate terapie.

A partire da lunedì 5 entrerà invece in servizio a Florinas la dottoressa Elena Secchi, con incarico provvisorio di Medicina Generale. I pazienti precedentemente assegnati al medico Perfetto saranno presi in carico automaticamente, senza necessità di effettuare una nuova scelta del medico.

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