A passo di marcia verso il concerto di Capodanno a Sassari. Stamattina a Palazzo Ducale, nella II Commissione presieduta da Antonio Paoni, si è approvata la variazione di bilancio a cui aveva dato semaforo verde la giunta a inizio settembre. Una mossa in via d’urgenza, al tempo, come spiegato dall’assessore al Bilancio, Giuseppe Masala, per bloccare l’artista. Con una copertura di 564mila euro, divisa tra i circa 214mila, dovuti alla rendicontazione delle spese sostenute per l’organizzazione del «Cartellone degli eventi del Capodanno 2024», e da sommare ai fondi accantonati per i conguagli Engie la cui esigibilità si determinerà a fine anno.

Al conteggio delle variazioni vi è da aggiungere anche quella da 158mila euro, per un totale di oltre 700mila, che, dice Masala, «ci dà la piattaforma finanziaria per avere l’artista». Un pacchetto in cui però non sono comprese voci come, ad esempio, il palco. Il performer con cui si starebbe trattando è, a quanto trapela, Zucchero Fornaciari ma, specifica l’assessore senza fare nomi, «il contratto non è stato ancora firmato». La trattativa è in corso e la struttura del Comune sta discutendo su alcuni aspetti richiesti dal performer per l’esibizione.

«I conti della serva», come li definisce Giuseppe Masala, parlano di un’operazione la cui grandezza complessiva, includendo tutto, potrebbe arrivare al milione di euro, come peraltro successo anche con Max Pezzali che cantò lo scorso Capodanno. Una cifra in larga parte assicurata da Cagliari. «Possiamo già contare su 300mila euro stanziati dalla Regione», si afferma infatti. Il passaggio successivo sarà partecipare al bando dell’assessorato regionale al Turismo, dedicato proprio ai grandi eventi di fine anno. L’obiettivo minimo è ottenere almeno la stessa cifra dello scorso anno, 500mila euro, e magari qualcosa in più, per un concerto che dovrebbe di nuovo tenersi in piazzale Segni. La pratica è stata approvata a maggioranza.

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