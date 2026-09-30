Oltre 400 tesserati, una gestione virtuosa e impianti sportivi all’avanguardia capaci di ospitare eventi internazionali, il Tennis club di Porto Torres si prepara ad accogliere la Coppa Davis, il trofeo più ambito del tennis mondiale a squadre, protagonista del Trophy Tour 2026. Conquistato dalla Nazionale italiana di tennis, reduce da una straordinaria stagione che ha riportato l’Italia ai vertici del tennis internazionale, il trofeo sarà esposto al pubblico gratuitamente nella Club House del circolo del TcPorto Torres, in viale delle Vigne, dalle 14 di sabato 3 ottobre alle 13 di domenica 4 ottobre. La Federazione Italiana Tennis e Padel, infatti, ha scelto la società turritana, che si fregia di riconoscimenti di eccellenza, come una delle tappe del Davis Cup Trophy Tour che dal 1900 porta il celebre trofeo in circoli, piazze e luoghi storici d'Italia.

L’iniziativa è stata illustrata questa mattina al Palazzo del Marchese, una iniziativa che ha visto la partecipazione del presidente del Tennis Club Stefano Caria e il vicepresidente Silvio Cambula, alla presenza del sindaco Massimo Mulas, dell'assessore allo Sport Antonello Cabitta e del presidente della Commissione Sport Francesco Pintus. «Ospitare la Coppa Davis nella nostra città - ha detto il sindaco Massimo Mulas - è motivo di grande orgoglio per Porto Torres e siamo felicissimi dell'opportunità offerta al Tennis Club. Per l'Amministrazione, infatti, la società è un esempio di come le associazioni, attraverso il proprio impegno, possano contribuire a cambiare il volto della città. Il Tennis Club rappresenta un modello capace di andare oltre lo sport, ricoprendo un ruolo importante anche dal punto di vista civico e sociale». Per il presidente del Tc Porto Torres, Stefano Caria «è un risultato frutto del lavoro di squadra che portiamo avanti all’interno del circolo come direttivo, insieme ai maestri e a tutti coloro che ruotano attorno a questa società, compresi i nostri soci, un lavoro svolto con passione e responsabilità, coraggio e voglia di crescere, sempre in stretta collaborazione con l’amministrazione comunale».

Di recente il Tc turritano ha ottenuto la menzione sul Sole 24 ore come circolo tra i migliori d’Italia. «L’arrivo della Coppa Davis - ha aggiunto l’assessore allo Sport Antonello Cabitta - rappresenta un importante riconoscimento per il Tennis Club che nel corso della sua lunga storia ha continuato a crescere e a porsi obiettivi sempre più ambiziosi». Per il vicepresidente Silvio Cambula «poter ammirare da vicino la Coppa Davis sarà una grande emozione non soltanto per gli appassionati di tennis ma per tutti gli amanti dello sport. Avere questo trofeo a Porto Torres rappresenta un momento storico per il nostro circolo e per la città». Tutti coloro che vorranno vedere da vicino e immortalare la celebre “insalatiera d'argento” saranno accolti e accompagnati nella Sala Davis, dove la Coppa sarà esposta e visitabile gratuitamente.

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