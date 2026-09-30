È stato arrestato l'uomo di trent'anni che nei giorni scorsi aveva aggredito quattro minorenni, spintonati e schiaffeggiati. I ragazzi erano stati derubati anche dei borselli e dei telefoni cellulari.

L'episodio risale alla notte di domenica 20 settembre in via Mazzini, dove i carabinieri dell’Aliquota Radiomobile hanno individuato l'uomo finito in manette e trasferito nel carcere di Bancali.

Secondo quanto ricostruito dai militari, l’uomo, in forte stato di alterazione, avrebbe affrontato i quattro ragazzi convinto che fossero stati loro a prendere a calci la serranda e la porta della sua abitazione. La situazione sarebbe rapidamente degenerata con strattonamenti, spintoni e schiaffi, poi la decisione di rapinare i giovani sottraendo loro borselli e cellulari.

I ragazzi erano riusciti a fuggire approfittando di un momento di calma e a riferire tutto ai genitori, che hanno chiamato il 112. I carabinieri hanno avviato subito le ricerche e poco dopo hanno individuato l’uomo, trovato ancora in possesso di tutto il materiale sottratto. Borselli e telefoni sono stati recuperati e restituiti.

© Riproduzione riservata