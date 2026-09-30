«Vi sputiamo addosso e vi contagiamo con il Covid». Questa la minaccia proferita da tre persone, nel 2020 a Sassari e in piena pandemia, contro una famiglia che, al tempo, gestiva una attività commerciale in centro storico.

«Vi metto una molotov e saltate in aria», «Brucio te e tua madre», le altre intimidazioni rivolte alle parti offese in seguito a un alterco nato per futili motivi e ben presto degenerato. Tanto che i tre imputati, secondo le contestazioni, colpirono gli esercenti con calci, pugni e, appunto, sputi.

Accusati di minacce e lesioni i tre sono finiti a processo, rimasti alla fine in due per il decesso del più giovane. Fatto che, secondo i legali della difesa, Marco Manca e Nicola Ribichesu, avrebbe dovuto togliere l’aggravante del reato compiuto “in gruppo”. Oggi in tribunale a Sassari un 48 e un 45enne sassaresi sono stati condannati a 5 mesi dalla giudice Elena Barmina. Il pm era Antonio Piras.

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