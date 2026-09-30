I bambini anticipatari del comune di Stintino domani, 1 ottobre, saranno accolti nella scuola materna per il loro primo giorno di scuola. «Garantire alle famiglie un forte supporto scolastico è un dovere e per noi una priorità assoluta, perché la scuola è il cuore pulsante di una comunità. Nel nostro piccolo Paese, come in tutti i piccoli centri, la scuola non è semplicemente un luogo di istruzione, ma rappresenta il presidio sociale più importante: un motore culturale che unisce le famiglie, valorizza la nostra identità e contrasta lo spopolamento, offrendo ai bambini una crescita serena e a misura d'uomo radicata nel proprio territorio».

Un provvedimento per garantire un futuro vivo e sostenibile a tutta Stintino. Come programmato, si è perfezionato l’accordo tra il Comune e la dirigenza scolastica di Porto Torres che prevede la frequenza garantita per tutti i quattro bambini anticipatari. A partire da domani 1° ottobre un educatore specializzato, i cui costi saranno interamente coperti dall’Amministrazione comunale, supporterà le maestre dell’infanzia garantendo così la continuità e la qualità della frequenza dei quattro bambini; a partire dal 1 gennaio i bambini saranno presi in carico dall’Istituzione scolastica con l’organico ordinario del corpo insegnanti. «Investire sui nostri piccoli significa investire sul domani di tutta la nostra comunità» dichiara la sindaca Rita Limbania Vallebella.

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