Il Comune di Tissi comunica l’avvio ufficiale dei lavori di completamento e riqualificazione di Via Roma, un intervento strategico del valore complessivo di 750.000 euro, finanziato interamente dalla Regione Sardegna. L’opera rappresenta un tassello fondamentale nel percorso di rigenerazione urbana portato avanti dall’Amministrazione, impegnata negli ultimi anni nel miglioramento della sicurezza, della qualità degli spazi pubblici e della vivibilità del centro abitato. Dopo un periodo di stallo dovuto a ragioni amministrative, il cantiere entra ora nella fase conclusiva grazie a un’intensa attività di coordinamento, programmazione e risoluzione delle criticità che avevano rallentato l’iter. Un risultato che conferma la determinazione dell’Amministrazione nel portare a termine interventi attesi e necessari per la comunità. «Questi ulteriori lavori- spiega il sindaco GianMaria Budroni - si aggiungono al primo lotto da 750 mila euro già realizzato, portando a 1,5 milioni l’investimento complessivo su Via Roma. Abbiamo sbloccato un intervento rimasto fermo troppo a lungo, riportando l’opera alla piena operatività grazie a determinazione, programmazione e una visione chiara: completare ciò che era stato iniziato e restituire sicurezza, funzionalità e decoro all’asse principale del paese». Il progetto prevede il completamento del tratto già interessato dal precedente intervento e il proseguimento della pavimentazione in lastricato di trachite fino all’intersezione con via Matteotti. Da via Matteotti a via Brigata Sassari è invece programmata la fresatura del vecchio manto stradale e la posa del nuovo asfalto, così da garantire un tracciato omogeneo, sicuro e funzionale. Sono inoltre previsti interventi di sostituzione delle lastre e delle caditoie danneggiate nel tratto antistante la chiesa di Santa Vittoria, con l’obiettivo di valorizzare uno dei luoghi più identitari del paese e restituire decoro a un punto nevralgico del centro storico. L’intervento consentirà di completare la messa in sicurezza dell’intera via, migliorare la fruibilità pedonale e veicolare e conferire uniformità architettonica all’asse principale del paese.Conclude il sindaco «Via Roma diventerà un luogo più sicuro, più accogliente e più bello da vivere, grazie a una riqualificazione che integra pavimentazioni, verde urbano e messa in sicurezza. Questo investimento riduce criticità storiche e guarda al futuro del nostro paese: continuiamo a lavorare con serietà per dotare Tissi di infrastrutture moderne e all’altezza delle esigenze della comunità».

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