Scatta oggi, 1 ottobre, il servizio navetta gratuito dall’aeroporto di Alghero al centro di Stintino e viceversa. Sono ancora tanti i turisti che arrivano fuori stagione per ammirare le bellezze e lo splendido litorale del borgo turistico. Anche a ottobre viaggiare verso Stintino sarà più facile e conveniente.

L'Amministrazione Comunale conferma il servizio navetta gratuito per garantire collegamenti comodi e veloci durante la chiusura della stagione turistica. Il servizio navetta gratuito resterà operativo fino al 12 ottobre. La fermata è prevista nel piazzale esterno dell’aeroporto della Riviera del corallo, a cento metri dall’uscita arrivi. L'amministrazione di Stintino riattiva il collaudato servizio di trasporto che raggiungere lo scalo di Alghero nei periodi di spalla della stagione turistica, un esperimento riuscito come dimostrano i dati degli anni precedenti.

Un’iniziativa che si ripete con successo per potenziare i collegamenti extraurbani e agevolare gli spostamenti di residenti e turisti che scelgono il mese di ottobre per le vacanze, un periodo in cui si punta a destagionalizzare i flussi turistici. Le prenotazioni o dubbi chiamare al numero 393 82 64 633.

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