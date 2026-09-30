Otto secoli di fede, un messaggio di fratellanza e amore che sopravvive nel presente. La Parrocchia San Francesco in collaborazione con la Pro Loco e il patrocinio del Comune di Ittiri, presenta il ricco programma di eventi civili, religiosi e culturali organizzato in occasione degli 800 anni di San Francesco.

Un cammino di fede, cultura e comunità che animerà la comunità di Ittiri dal 3 al 25 ottobre. Il programma degli appuntamenti prevede da sabato 3 ottobre alle 20 la Cena Solidale lungo via San Francesco, a cura della Pro Loco e delle associazioni del territorio. Il ricavato sarà interamente devoluto in beneficenza. Domenica 4 ottobre alle 17 la Messa Solenne e Processione presso la Chiesa di San Francesco.

Dal lunedì 5 a sabato 10 ottobre la mostra fotografica a cura dell'Associazione Il Sorriso presso i locali dell'ex Pretura. Chiusura sabato 10 ottobre con la sfilata dei ragazzi in abiti realizzati da loro. Domenica 11 Alle 16 il Torneo di Basket al Palazzetto dello Sport, a cura dell'associazione sportiva basket San Francesco Ittiri. Sabato 17 alle 20 l’esibizione del Coro Polifonico San Francesco nella chiesa di San Francesco.

Sabato 24 ottobre alle 20 serata musicale nella Chiesa di San Francesco, con letture tratte dal libro "Francesco, canto di una creatura" di Alda Merini e accompagnamento musicale. Domenica 25 ottobre la mostra d'arte del CAS con l'esposizione di opere ed elaborati realizzati dagli ospiti del Cas presso la loro sede in Corso Vittorio Emanuele (ex asilo). Per l'occasione, la via San Francesco sarà abbellita con pannelli illustrativi sui momenti più importanti della vita del santo.

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