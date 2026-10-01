“Dentro quegli 88 tasti la musica che puoi fare è infinita” dice Novecento nel film “La leggenda del pianista sull'Oceano”. E proprio al pianoforte è dedicato l'evento di due giorni inserito nel “Festival Nessun Dorma 2026 – La Belle Époque” organizzato dall'associazione Ars Aurelia sotto la direzione artistica di Anna Revel. Sabato e domenica nove concerti gratuiti in diverse location di Sassari, non solo quelle tradizionali per la musica, grazie a “Piano Pianissimo”, progetto realizzato in collaborazione con il Conservatorio “Canepa”.

Il programma attraverserà epoche e geografie differenti, spaziando dal Romanticismo al Novecento, dalla scuola francese ai repertori italiano e ucraino, fino alla musica contemporanea e alle composizioni originali, con una particolare attenzione alla valorizzazione delle compositrici.

Sabato 3 ottobre - Alle 10.30 a Casa Santi Angeli (via Matta) suona Federica Migheli in “Un abbraccio in musica”, sulle note di Bach e Debussy. Alle 11.30, al Liceo Musicale Azuni, Francesca Deriu proporrà “Viaggio in Italia” con musiche di Berio, Oppo e Respighi, mentre alle 12 la Sala Guarino del Conservatorio ospiterà Ksenija Nikitina per “Poesia ucraina”, un omaggio a Lysenko, Shamo, Lyatoshynsky e Skoryk. Nel pomeriggio, alle 16.30, al Museo Archeologico Sanna, Maggie S. Lorelli curerà il reading concerto “The Soul of Women”, dedicato alla creatività femminile con brani di autrici quali Mendelssohn, Schumann, Boulanger, Bonis e Tailleferre. La giornata si chiuderà alle 18 all’Hotel Grazia Deledda con “Efflöréo. Fiorisco”, concerto della pianista e compositrice Elena Alvandi.

Domenica 4 ottobre - Alle 10.30 si ritorna al Museo Sanna con Elena Pirisi in “Istruzioni per un viaggio interiore”, tra Liszt, Brahms e Ginastera. Alle 11, la Comunità di Sant’Egidio (via Matta) ospiterà Chiara Manca per “Il tempo ritrovato”, con musiche di Schumann e Skrjabin, mentre alle 12 il Teatro Verdi accoglierà il Duo Ondine (Juliette Aridon e Clémentine Dubost) per “Mitologie antiche”, su brani di Debussy, Holmès, Bonis e Ravel. Gran finale alle 19 nella Sala Sassu del Conservatorio con “Visione e virtuosismo”, recital della pianista di fama internazionale Maria Alessandra Ammara dedicato a Debussy e Chopin.

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