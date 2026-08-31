La popolazione della Sardegna in continuo calo. Nel 2011 i residenti erano 1.639.362, oggi sono 1.560.000. Nell’arco di pochi anni l’Isola ha perso insomma 80mila residenti (-5%), mentre l’Italia nel s uo complesso, grazie a sei regioni del centro-nord, è cresciuta dell’1,12%.

Perdono popolazione sia i piccoli centri, sia Cagliari, Sassari e Nuoro, mentre in controtendenza ci sono Olbia, Uta e Sestu.

E gli effetti dello spopolamento si fanno sentire anche sulla rappresentanza: alle prossime politiche l’Isola dovrà infatti rinunciare a un deputato, con i parlamentari che passeranno da 16 a 15. Ma, dicono gli addetti ai lavori, «non sono escluse ulteriori riduzioni».

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