Bari Sardo, fiamme a Teccu: intervengono le squadre a terraDa venerdì, giorno in cui un gigantesco rogo ha bruciato 200 ettari tra macchia mediterranea e bosco nei territori di Arzana ed Elini, l’emergenza in Ogliastra non conosce tregua
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In Ogliastra resta l’emergenza incendi.
Intorno alle 15 di oggi, l’allarme è scattato a Teccu, nella zona delle casermette dismesse dell’Aeronautica, in territorio di Bari Sardo.
L’intervento delle squadre dell’antincendio è stata fulminea, tanto che a spegnere le fiamme sono state le squadre a terra senza l’ausilio di mezzi aerei.
Da venerdì, giorno in cui un gigantesco rogo ha bruciato 200 ettari tra macchia mediterranea e bosco nei territori di Arzana ed Elini, l’emergenza in Ogliastra non conosce tregua.