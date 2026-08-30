In Ogliastra resta l’emergenza incendi.

Intorno alle 15 di oggi, l’allarme è scattato a Teccu, nella zona delle casermette dismesse dell’Aeronautica, in territorio di Bari Sardo.

L’intervento delle squadre dell’antincendio è stata fulminea, tanto che a spegnere le fiamme sono state le squadre a terra senza l’ausilio di mezzi aerei.

Da venerdì, giorno in cui un gigantesco rogo ha bruciato 200 ettari tra macchia mediterranea e bosco nei territori di Arzana ed Elini, l’emergenza in Ogliastra non conosce tregua.

© Riproduzione riservata