Vertice ad Arzana dopo il gigantesco rogo di venerdì.

L’assessora regionale all’Ambiente, Rosanna Laconi, è arrivata in mattinata in sala consiliare, accolta dal sindaco Angelo Stochino e dagli altri componenti della Giunta. Presenti, fra gli altri, anche il consigliere regionale Salvatore Corrias e il sindaco di Elini, Vitale Pili, altro paese colpito dall’incendio.

Per l’occasione l’assessora Laconi ha indossato una maglia di Forestas. Una scelta non casuale: «La indosso per dimostrare che siamo un sistema adulto. La Protezione civile regionale è una macchina fantastica e sempre più performante», ha detto in apertura del suo intervento.

Al vertice hanno preso parte autorità civili, dirigenti di Forestale, Forestas, Vigili del fuoco e Protezione civile. Spente le fiamme, sono divampate le polemiche perché né Forestale né Forestas possono operare in orari notturni: «L’industria più importante che abbiamo in Sardegna - ha dichiarato Laconi - è quella ambientale e noi la dobbiamo difendere, investendo anche in tecnologia. Serve una programmazione a monte affinché nessuno si senta solo e dobbiamo andare oltre le rigide regole contrattuali. Abbiamo studiato nuovi criteri per le assunzioni in Forestas che valorizzino le aree in fase di spopolamento».

Maurizio Mallocci, dirigente regionale di Forestas, ha posto l’accento sulla prevenzione: «Non per evitare ma per limitare il fenomeno degli incendi». Il consigliere regionale, Salvatore Corrias, ha aggiunto: «Il quadrante centro-orientale è sempre più colpito da questi eventi. C’è la disponibilità logistica dell’aeroporto per accogliere eventuali mezzi della macchina antincendio».

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