l’incidente
30 agosto 2026 alle 20:02aggiornato il 30 agosto 2026 alle 20:04
Nuoro, auto si ribalta più volte in carreggiata: a bordo anche un bambinoTre gli occupanti della macchina, per fortuna sono tutti in buone condizioni
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Brutto incidente sulla strada provinciale 45 in prossimità della zona "La solitudine " a Nuoro.
Un'auto con a bordo tre persone, tra cui un bambino, per motivi in corso di accertamento si è ribaltata più volte rimanendo in carreggiata.
Tutti gli occupanti sono fortunatamente in buone condizioni e sono stati affidati alle cure del 118.
Sul posto la squadra 1A della sede centrale dei vigili del fuoco di Nuoro, polizia e carabinieri per i rilievi di rito.
(Unioneonline)
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