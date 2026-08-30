Brutto incidente sulla strada provinciale 45 in prossimità della zona "La solitudine " a Nuoro.

Un'auto con a bordo tre persone, tra cui un bambino, per motivi in corso di accertamento si è ribaltata più volte rimanendo in carreggiata.

Tutti gli occupanti sono fortunatamente in buone condizioni e sono stati affidati alle cure del 118.

Sul posto la squadra 1A della sede centrale dei vigili del fuoco di Nuoro, polizia e carabinieri per i rilievi di rito.

(Unioneonline)

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