Il parco scuolabus del Comune di La Maddalena si arricchisce e si ammoderna. L’Amministrazione comunale ha infatti annunciato e presentato ieri l’acquisto di un nuovo scuolabus, un intervento ritenuto parte integrante della programmazione complessiva finalizzata al potenziamento e al miglioramento dei servizi di trasporto scolastico sul territorio. «Questo nuovo veicolo, che andrà ad arricchire il parco mezzi comunale – scrive il Comune – garantirà una maggiore efficienza e un più elevato livello di sicurezza nei trasferimenti quotidiani dei nostri studenti». L’acquisto rappresenta un ulteriore passo avanti nel rafforzamento di un servizio essenziale per la comunità, che ogni giorno svolge un ruolo centrale nella tutela della sicurezza, del benessere e della serenità dei bambini e delle loro famiglie. «Questo nuovo acquisto è una risposta concreta alle esigenze della nostra comunità – afferma l’assessora alla Pubblica istruzione e alle problematiche giovanili, Stefania Terrazzoni – con l’obiettivo di offrire ai bambini non solo un servizio sicuro, ma anche più confortevole ed efficiente».

