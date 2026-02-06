Al via il posizionamento delle ecoisole in tutti 9 Comuni dell’Unione del Coros facenti parte dell’appalto raccolta rifiuti. Un servizio che ha consentito di raggiungere ottimi risultati, con punte di raccolta differenziata che si avvicinano al 90%. Il nuovo progetto è stato sviluppato mediante l’Unione dei Comuni del Coros e si è reso possibile grazie ad un finanziamento Pnrr, piano nazionale per la ripresa e resilenza, Missione 2 Rivoluzione Verde e transazione ecologica ottenuto dall’Unione per la cifra complessiva di circa 6 milioni di euro. Nella Linea “A” del finanziamento, era previsto il contributo per la realizzazione di proposte volte al miglioramento e alla meccanizzazione della rete di raccolta differenziata dei rifiuti urbani, per i comuni di Cargeghe, Ittiri, Muros, Olmedo, Ossi, Putifigari, Tissi, Uri, Usini pari alla somma complessiva di circa 780.000/00 euro, con iter che prevede completamento entro maggio 2026.

L’intervento è mirato ad ottenere un continuo miglioramento del servizio raccolta rifiuti, con l’obiettivo prefissato di offrire un servizio in più, far diminuire la frazione relativa al secco indifferenziato, allo stesso tempo incrementare i rifiuti valorizzabili e contestualmente ottenere le premialità previste per legge. A marzo 2026 avrà inizio la fase sperimentale che ci porterà verso il nuovo appalto rifiuti ove è sarà prevista l’applicazione della tariffa puntuale che modificherà il sistema Tari. Senza l’applicazione della quale non si potranno ottenere le premialità previste.

L’utilizzo delle ecoisole, nonché l’applicazione della Tariffa Puntuale, consentirebbero di limitare e contenere i crescenti costi di gestione in continuo aumento in tutto il comparto. Per tutta la cittadinanza del Coros sarà un’altra prova da affrontare, motivo per rimanere in linea con le direttive e le normative sempre in continua evoluzione che i cittadini dovranno sperimentare ed attuare. Il posizionamento delle ecoisole è stato programmato già nella fase progettuale secondo le indicazioni dei parametri del bando e facendo in modo che siano facilmente raggiungibili e non creino intralcio. Terminata tutta la fase relativa alla preparazione, l’avvio operativo dell’utilizzo delle ecoisole, è previsto appunto per il mese di marzo.

