Nove autonomie scolastiche tagliate: il commissario nominato dal Governo, Francesco Feliziani, ha adottato il provvedimento di dimensionamento sul quale la Regione aveva opposto resistenza.

«La decisione è stata quella di chiudere il dialogo con la Regione, di non ascoltare le reali esigenze di un’isola che ha le sue particolarità e difficoltà, e che ha l'esigenza di investire sulla scuola e sull'istruzione»: ad affermarlo è l'assessora della Pubblica istruzione Ilaria Portas.

«Siamo stati commissariati e sono state tagliate altre 9 autonomie scolastiche», ha proseguito l'assessora, «tutto questo accade sulla base di freddi calcoli che non rappresentano neanche i numeri reali. Mentre la Regione investe in edilizia scolastica, cerca di dare nuova linfa vitale alla scuola coinvolgendo anche le comunità locali, combatte strenuamente la dispersione e l'abbandono dei banchi, arrivano queste decisioni calate dall'alto che hanno tutto il sapore di distruzione».

La Sardegna nell'ultimo triennio ha accorpato ben 38 autonomie scolastiche: «Questo», secondo l’assessora, «significa solo che non c'era più nulla da tagliare. Ecco il perché del nostro rifiuto motivato. L'esito è stato calare dall'alto il commissario e questo ulteriore accorpamento è un disastro annunciato».

Il Dimensionamento scolastico

Soppressione Istituto Magistrale “Baudi di Vesme”, Iglesias. Accorpamento punti di erogazione del servizio facenti parte del soppresso Istituto Magistrale “Baudi di Vesme”, all’Istituto di Istruzione Superiore “G. Asproni”, Iglesias. Denominazione Autonomia: Istituto di Istruzione Superiore “G. Asproni– Baudi di Vesme”. Sede Autonomia: Istituto di Istruzione Superiore “G. Asproni”, Iglesias.

Accorpamento punti di erogazione del servizio facenti parte del soppresso Istituto Magistrale “Baudi di Vesme”, all’Istituto di Istruzione Superiore “G. Asproni”, Iglesias. Denominazione Autonomia: Istituto di Istruzione Superiore “G. Asproni– Baudi di Vesme”. Sede Autonomia: Istituto di Istruzione Superiore “G. Asproni”, Iglesias. Soppressione Liceo Classico “G. Asproni” Nuoro. Accorpamento punto di erogazione del servizio facente parte del soppresso Istituto Liceo classico “G. Asproni” Nuoro”, all’Istituto Liceo Scienze Umane e Musicale “S. Satta”, Nuoro. Denominazione: Liceo Classico Scienze Umane e Musicale “G. Asproni- S. Satta” Nuoro. Sede Autonomia: Liceo Classico “Liceo Scienze Umane e Musicale “S. Satta”

Accorpamento punto di erogazione del servizio facente parte del soppresso Istituto Liceo classico “G. Asproni” Nuoro”, all’Istituto Liceo Scienze Umane e Musicale “S. Satta”, Nuoro. Denominazione: Liceo Classico Scienze Umane e Musicale “G. Asproni- S. Satta” Nuoro. Sede Autonomia: Liceo Classico “Liceo Scienze Umane e Musicale “S. Satta” Soppressione “Istituto Comprensivo Arzachena 2”, Arzachena. Accorpamento dei punti di erogazione del servizio, facenti parte del soppresso “Istituto Comprensivo Arzachena 2”, all’Istituto Comprensivo “Arzachena 1”, Arzachena. Denominazione Autonomia: Istituto Comprensivo “Arzachena 1-2”. Sede Autonomia: Istituto Comprensivo Arzachena 1.

Accorpamento dei punti di erogazione del servizio, facenti parte del soppresso “Istituto Comprensivo Arzachena 2”, all’Istituto Comprensivo “Arzachena 1”, Arzachena. Denominazione Autonomia: Istituto Comprensivo “Arzachena 1-2”. Sede Autonomia: Istituto Comprensivo Arzachena 1. Soppressione Istituto Comprensivo “Nuoro 1 Ferdinando Podda”, Nuoro. Accorpamento dei punti di erogazione del servizio facenti parte del soppresso Istituto Comprensivo “Nuoro 1 Ferdinando Podda”, all’Istituto Comprensivo “Nuoro 2 Pietro Borrotzu”, Nuoro. Denominazione Autonomia: Istituto Comprensivo “P. Borrotzu – F. Podda”. Sede Autonomia: Istituto Comprensivo “Nuoro 2 Pietro Borrotzu”.

Nuoro. Accorpamento dei punti di erogazione del servizio facenti parte del soppresso Istituto Comprensivo “Nuoro 1 Ferdinando Podda”, all’Istituto Comprensivo “Nuoro 2 Pietro Borrotzu”, Nuoro. Denominazione Autonomia: Istituto Comprensivo “P. Borrotzu – F. Podda”. Sede Autonomia: Istituto Comprensivo “Nuoro 2 Pietro Borrotzu”. Soppressione Istituto Comprensivo Orgosolo. Accorpamento punti di erogazione del servizio facenti parte del soppresso Istituto Comprensivo di Orgosolo, all’Istituto Comprensivo “Oliena”, Oliena. Denominazione Autonomia: Istituto Comprensivo “Oliena - Orgosolo” Sede Autonomia: Istituto Comprensivo “Oliena”.

Accorpamento punti di erogazione del servizio facenti parte del soppresso Istituto Comprensivo di Orgosolo, all’Istituto Comprensivo “Oliena”, Oliena. Denominazione Autonomia: Istituto Comprensivo “Oliena - Orgosolo” Sede Autonomia: Istituto Comprensivo “Oliena”. Soppressione Istituto Comprensivo Tertenia. Accorpamento punti di erogazione del servizio facenti parte del soppresso Istituto Comprensivo di Bari Sardo, all’Istituto Comprensivo “Barisardo”, Barisardo. Denominazione Autonomia: Istituto Comprensivo “Barisardo Tertenia”.

Accorpamento punti di erogazione del servizio facenti parte del soppresso Istituto Comprensivo di Bari Sardo, all’Istituto Comprensivo “Barisardo”, Barisardo. Denominazione Autonomia: Istituto Comprensivo “Barisardo Tertenia”. Soppressione Istituto Comprensivo “Anna Compagnone Palau”, Palau. Accorpamento dei punti di erogazione del servizio facenti parte del soppresso Istituto Comprensivo “Anna Compagnone”, Palau, all’Istituto Comprensivo “P. F. M. Magnon”, Santa Teresa di Gallura. Denominazione Autonomia: Istituto Comprensivo “P.F. M. Magnon – A. Compagnone”. Sede Autonomia: “P.F. M. Magnon”, Santa Teresa di Gallura.

Palau. Accorpamento dei punti di erogazione del servizio facenti parte del soppresso Istituto Comprensivo “Anna Compagnone”, Palau, all’Istituto Comprensivo “P. F. M. Magnon”, Santa Teresa di Gallura. Denominazione Autonomia: Istituto Comprensivo “P.F. M. Magnon – A. Compagnone”. Sede Autonomia: “P.F. M. Magnon”, Santa Teresa di Gallura. Soppressione Istituto Comprensivo “G. Deledda”, Ilbono. Accorpamento dei punti di erogazione del servizio facenti parte del soppresso Istituto Comprensivo “G. Deledda” Ilbono, all’Istituto Comprensivo Lanusei, Lanusei. Denominazione Autonomia scolastica: Istituto Comprensivo Lanusei Sede Autonomia: Istituto Comprensivo Lanusei.

Accorpamento dei punti di erogazione del servizio facenti parte del soppresso Istituto Comprensivo “G. Deledda” Ilbono, all’Istituto Comprensivo Lanusei, Lanusei. Denominazione Autonomia scolastica: Istituto Comprensivo Lanusei Sede Autonomia: Istituto Comprensivo Lanusei. Soppressione Istituto Comprensivo Thiesi. Accorpamento dei punti di erogazione del servizio facenti parte del soppresso Istituto Comprensivo Thiesi, all’Istituto Comprensivo “Pozzomaggiore – Pinna Parpaglia”, Pozzomaggiore. Denominazione: Istituto Comprensivo “Pinna Parpaglia -Pozzomaggiore – Thiesi”. Sede Autonomia: Istituto Comprensivo “Pozzomaggiore -Pinna Parpaglia”, Pozzomaggiore.

(Unioneonline/E.Fr.)

© Riproduzione riservata