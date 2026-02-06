Senorbì, 8.600 euro per didattica e lotta alla dispersione scolastica
La Giunta comunale di Senorbì ha stanziato 8600 per sostenere le attività didattiche degli studenti delle scuole dell'infanzia, elementari e medie per l’anno scolastico in corso. Soldi che, gravando sul bilancio del Comune (programmati nel bilancio di previsione e confermati a chiusura di esercizio), hanno consentito all'istituto comprensivo Luigi Mezzacapo di sostenere le spese per l'acquisto di materiale didattico e per la promozione di iniziative volte a contrastare la dispersione scolastica già in giovanissima età. L’iniziativa vuole favorire l’arricchimento delle esperienze formative degli studenti, promuovendo strumenti e percorsi didattici che ampliano le opportunità educative sul territorio. L’istituto comprensivo Mezzacapo, dal canto suo, è da sempre molto attento alla promozione e al sostegno di progetti educativi innovativi e attività complementari alla didattica ordinaria.
L’intervento dell’amministrazione comunale conferma l’attenzione verso il mondo della scuola come presidio fondamentale di crescita sociale e culturale. Il sostegno economico, oltre a rispondere a esigenze materiali, rafforza il legame tra istituzioni e studenti. Nei giorni scorsi, con un incontro tenuto nell'aula magna della scuola media dell'Istituto (in via Campioni), si è conclusa la terza edizione del progetto “In rete contro il bullismo” rivolto alle alunne e agli alunni della scuola secondaria di primo grado, ai genitori dei ragazzi, ai dirigenti scolastici e ai referenti bullismo-cyberbullismo della rete.