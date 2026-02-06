Sono ufficialmente iniziati i lavori per la realizzazione delle opere di urbanizzazione dell’Area Pip (Piano per gli Insediamenti Produttivi) nel Comune di Valledoria, uno spazio funzionale destinato ad accogliere imprenditori, artigiani e attività produttive locali. L’intervento, programmato dall’Amministrazione comunale, rientra in una più ampia strategia di sviluppo economico del territorio e ha come obiettivo la promozione di nuove iniziative imprenditoriali e la creazione di posti di lavoro stabili.

Le opere previste comprendono il completamento della rete fognaria con la realizzazione di un impianto di sollevamento, il collegamento alla rete idrica; la sistemazione e l’asfaltatura della viabilità interna; la predisposizione e canalizzazione per la rete elettrica.

Interventi che permetteranno di mettere in sicurezza alcune zone critiche che presentavano problemi di mancata manutenzione straordinaria, opere necessarie a favore delle imprese che vi operano. L’importo complessivo dei lavori ammonta a 455mila euro.

