La Asl di Sassari, a partire da lunedi 9 febbraio, nei comuni di Sorso, Ossi e Porto Torres, gli ambulatori di alcuni medici cambieranno l’orario di apertura al pubblico, così come uno degli ambulatori Ascot della città turritana.

A Sorso, in via Sant’Anna, il medico Gian Gavino con incarico provvisorio, opererà nelle giornate di lunedì e giovedì, dalle ore 16 alle 19; martedì, mercoledì, venerdì, dalle ore 10 alle 13. A Ossi in via Angioy, 93, il medico con incarico provvisorio Andrea Sale presterà servizio il lunedì, martedì, mercoledì, dalle ore9 9 alle 11; giovedì e venerdì, dalle ore 14 alle 16.Infine presso il Poliambulatorio Asl Andriolu di Porto Torres la dottoressa Virginia Rocchi, sempre con incarico provvisorio osserverà gli orari previsti il lunedì, martedì, mercoledì, dalle ore 8.30 alle 10.30; il giovedì, dalle ore 14.30 alle 17;venerdì dalle ore 14 alle 15.30. Per quanto riguarda l’ambulatorio ASCoT il servizio sarà garantito il lunedì dalle 9 alle 13, il martedì 8.30 alle 13.30 e dalle 14 alle 18; mercoledì dalle ore 15 alle 19.30; giovedì dalle ore 8.30 alle 13.30.

Venerdì, dalle ore 14 alle 19 nel comune di Porto Torres, gli orari di apertura al pubblico dell'ambulatorio medico e ASCoT subiranno modifiche.

