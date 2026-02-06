Primi lavori di ripristino e manutenzione del guado sul Flumendosa dopo la grande piena che ha interessato il fiume in questi giorni. «I livelli idrometrici - si legge in una nota del Comune - si stanno ulteriormente abbassando e consentono le prime lavorazioni lato sud. Non appena l’acqua defluirà anche dal lato Villaputzu i lavori potranno essere completati e il guado verrà riaperto al transito nel minor tempo possibile. Seguiranno puntuali aggiornamenti».

