06 febbraio 2026 alle 09:51
San Vito, aperte le iscrizioni per la "Sezione Primavera"Servizio riservato ai bimbi tra i 18 e i 36 mesi
Sono aperti i termini di iscrizione per la partecipazione al Servizio scolastico "Sezione Primavera", riservato ai bimbi tra i 18 e i 36 mesi di età.
Le domande dovranno essere compilate esclusivamente su apposito modulo disponibile, ed essere presentate a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune di San Vito, o in digitale tramite pec, entro il prossimo 8 marzo.
