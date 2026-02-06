Un uomo è stato rinviato a giudizio, ieri in tribunale a Sassari, per violenza sessuale su una persona disabile. Gli episodi contestati sarebbero avvenuti nel 2024 a Valledoria e a compierli, secondo le accuse, sarebbe stato un 83enne non sardo.

Come presunta vittima un uomo affetto da gravi disabilità psicofisiche e che sarebbe stato indotto e costretto a compiere diversi atti sessuali. L'uomo aveva poi rivelato le condotte dell'anziano ad alcuni vicini di casa che si erano occupati di riferirle alle forze dell'ordine.

A disporre il rinvio a giudizio il gup Gian Paolo Piana, il pm era Angelo Beccu mentre Francesco Sircana l'avvocato della difesa.

